Bloedsporen gevonden in moordzaak Halil Erol

In de woning aan de Doornbosheerd in de stad Groningen, die vorige week werd doorzocht op bewijsmateriaal in het onderzoek naar de moord op Halil Erol uit Steenwijk, zijn inderdaad bloedsporen gevonden.

Dat meldt de politie dinsdagavond in de uitzending van Opsporing Verzocht.

Ook zijn er na de uitzending van vorige week bij de politie zes tips binnengekomen over de moord op Erol. Er zouden ook namen zijn genoemd:

De politie vermoedt dat Erol in de woning aan de Doornbosheerd in stukken is gehakt. De oude bewoonster van het huis werd eind november aangehouden vanwege betrokkenheid bij de moord op Erol, maar later weer vrijgelaten. De Groningse blijft verdachte in de zaak.

Verdwijning

De 34-jarige Halil Erol verdween in februari 2010. Een paar maanden later werd zijn auto zonder kentekenplaat, uitgebrand aangetroffen in de buurt van de Hortus in Haren. In 2013 werden op meerdere plekken in Nederland delen van zijn lichaam in zakken aangetroffen.

De politie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip.

