Groningse vrouw wordt slachtoffer van babbeltruc

Een vrouw in de stad Groningen is voor 12.500 euro opgelicht met een telefonische babbeltruc. Een beller deed zich voor als een medewerker van de Belastingdienst en eiste dat het slachtoffer het geld naar twee rekeningen overmaakte.

Dat blijkt uit de aflevering van het televisieprogramma Opsporing Verzocht van dinsdagavond.

Dreigende toon

De vrouw wilde niet meewerken aan het overmaken van het bedrag, waarop de man door de telefoon dreigde: 'Betaling, of inbeslagname!'. Uiteindelijk gaf de vrouw eraan toe, maar controleerde later bij de bank of het wel klopte. Toen bleek dat ze al te laat was.

Op beelden van een bewakingscamera van een telefoonwinkel in de stad Groningen, is te zien hoe een onbekende vrouw het geld gebruikt om meerdere smartphones te kopen.

Katvangers

De politie wil graag weten wie de vrouw op de beelden is. Wel is bekend dat de rekeningnummers, waar het slachtoffer het geld naar moest overmaken, van zogenaamde katvangers zijn. Dat zijn mensen die hun bankrekening beschikbaar stellen aan criminelen.



