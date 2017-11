Raad De Marne gaat aanbesteding jongerenwerk onder de loep nemen

De raad in De Marne gaat kijken of de aanbesteding voor het maatschappelijk werk, welzijnswerk, jongerenwerk en de cliëntondersteuning volgens de regels is verlopen. De partijen geven hiermee gehoor aan de protesten van jongeren.

Op Het Hogeland is de jeugd niet blij met de keuze voor de Tinten Welzijnsgroep, die het jongerenwerk in de Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaat overnemen. Zij zien liever dat jongerenwerk Barkema & de Haan dit werk blijft doen.

Nadat jongeren inspraken en hun bezwaren lieten horen bij de raadsvergadering dinsdagavond hebben de partijen met elkaar overleg gehad.

Hoe is het proeces gegaan?

'We gaan kijken hoe we als raad onze vinger hierachter kunnen krijgen. Want wij hebben natuurlijk ook geen inzage in alle processen en hoe ze lopen', vertelt fractievoorzitter van GroenLinks, Anne Marie Smits. 'We gaan onderzoeken wat er precies is gebeurd want wij hebben ook onze vragen hierbij. Alle partijen gaan nu de vragen op een rijtje zetten'

'We gaan kijken aan wie we de vragen kunnen stellen. Aan de wethouder of moet er een onafhankelijke commissie komen? Er zijn allerlei mogelijkheden. Wij hebben dit nog nooit bij de hand gehad en zo'n grote aanbesteding in de zorg is nog nooit gebeurd in de gemeentes', vertelt Smits. Volgens haar moet er daarom zorgvuldig mee om worden gegaan.

Opties bekijken

Ook CDA fractievoorzitter Renne Vogel wil goed kijken hoe de gang van zaken rondom de concessie is gegaan. Op welke manier dit wordt onderzocht gaan de partijen nog verder bekijken. 'We willen eerst weten wat onze mogelijkheden zijn' zegt Vogel.

'De vele geluiden van de jongeren nemen we serieus. We hebben inspraak en participatie van onze inwoners hoog in het vaandel', vertelt ChristenUnie fractievoorzitter Theo de Vries. De partijen vinden ook dat de jongeren beter bij het proces betrokken hadden moeten worden. Die voelen zich nu namelijk niet gehoord.

De uitkomst?

Daarover valt volgens de GroenLinks fractievoorzitter nog niks te zeggen. 'Daar doe je een onderzoek voor. We willen weten hoe het proces is gegaan. En is dat op een goede manier gegaan. Als zij duidelijk niet de partij zijn die dit moeten gaan doen, dan is dat wat er uitkomt. Maar dan hebben we het wel onderzocht', stelt Smits.

Lees ook:

- Jongerenwerkers willen onderzoek aanbesteding: 'We vinden dit onbegrijpelijk'

- Boze jongeren bij raad Winsum: 'Nooit naar ons gekeken bij keuze jongerenwerkers'