Zes tips binnengekomen over Groningse babbelaars

Na de uitzending van het programma Opsporing Verzocht zijn bij de politie zes tips binnengekomen over de babbeltruc, waarbij een Groningse vrouw werd opgelicht voor 12.500 euro.

De verdachten, een man en een vrouw, hebben van het geld onder meer telefoons gekocht bij twee telefoonwinkels in Groningen.

Werkwijze

In februari van dit jaar werd een eigenaresse van een bedrijf gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de Belastingdienst. De vrouw moest een groot geldbedrag overmaken naar twee verschillende rekeningnummers. Deed zij dat niet, dan zou haar bedrijf failliet worden verklaard.

Geldezel

De politie is op zoek gegaan naar de eigenaren van de twee rekeningnummers. Die zijn vermoedelijk gebruikt als geldezel. Dat houdt in dat de rekeninghouders hun bankpassen en pincodes hebben verkocht aan oplichters. De geldezels kunnen worden veroordeeld wegens witwassen of fraude.

Namen genoemd

De man en de vrouw die de telefoons hebben gekocht staan op beelden van beveiligingscamera's. Over hen kwamen zes tips binnen na de uitzending van Opsporing Verzocht. Ook zijn namen genoemd. Volgens de politie is de identiteit van de man inmiddels bekend. Hij zit vermoedelijk in het buitenland. Naar de vrouw wordt nog gezocht.