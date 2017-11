Wederom minder muskusratten: 'Doel is om populatie zo klein mogelijk te houden'

De muskusrattenvangst in het gebied van waterschap Hunze en Aa's is voor het vijfde jaar op rij gedaald. Dit jaar vangt het waterschap naar verwachting 3.300 muskusratten.

Dat is een daling van ruim duizend van deze knaagdieren ten opzichte van 2016 en positief nieuws voor de waterveiligheid, meldt het waterschap. In 2012 ving het waterschap nog ruim 13.000 muskusratten. Sindsdien vangt het waterschap jaarlijks minder muskusratten en neemt de totale populatie sterk af. Dat schrijft RTV Drenthe.

Noodzaak

'Het muskus- en beverrattenbeheer is noodzakelijk omdat de dieren in dijken, oevers en kades graven. De muskus- en beverratten vormen daarom een gevaar voor onze waterveiligheid. Het doel is de muskusrattenpopulatie zo klein mogelijk te houden, zodat de schade beperkt is', laat het waterschap weten.

Beverratten

Het aantal gevangen beverratten neemt toe. In de afgelopen vijf jaar is het aantal gevangen beverratten gestegen van 49 naar 130. Het merendeel hiervan, negentig procent, is afkomstig uit Duitsland.

'Als grenswaterschap hebben we de landelijke taak om te voorkomen dat de beverrat verder het land in trekt en een vergelijkbaar probleem wordt zoals de muskusrat in het verleden', aldus het waterschap.

Eerder deze maand meldde waterschap Noorderzijlvest de laagste muskusrattenvangst in 25 jaar.

