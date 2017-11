Petitie voor hellingbaan in Winsum

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Winsum is een petitie gestart om de problemen bij station Winsum te laten aanpakken.

Mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, kunnen gebruik maken van een lift. Maar die doet het vaker niet dan wel volgens het Platform.

ProRail zou daarom in 2018 een hellingbaan aanleggen, maar vorige maand werd duidelijk dat de spoorwegbeheerder hier van afziet vanwege de hoge kosten. Zij willen nu in plaats daarvan een betere lift plaatsen.

Rekening houden met de toekomst

Een lift is niet de beste optie, vindt Reina de Lange, secretaris van het Platform. 'Wij zijn nog in gesprek met ProRail. De insteek van het Platform is om voluit te gaan voor de best haalbare optie', vertelt ze.

'Onze petitie maakt duidelijk dat we vinden dat dit een hellingbaan zou moeten zijn in plaats van een nieuwe lift. Op de lange termijn is dat volgens ons niet alleen de betere, maar ook de goedkopere oplossing'.

Statement

Met de petitie hoopt De Lange toch een statement richting ProRail en de politiek af te geven. De petitie is hier te vinden.

