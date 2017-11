Deel dit artikel:











Rondje Groningen: De Fabeltjeskrant is er nu ook in het Grunnegs (Foto: Facebook GrunnenTV)

Elke dag wemelt het op sociale media van leuke, kleine berichtjes uit en over Groningen. De leukste zetten we elke doordeweekse dag op rij in Rondje Groningen.

1) Weg ermee Burgemeester Marcel Thijsen ziet een paar folders voor de stad Groningen liggen in de buurt van een prullenbak op Airport Eelde. Wat doe je dan, wetende dat Groningen haar bijdrage aan het vliegveld halveert? Tja...

De Groningse wethouder Joost van Keulen reageert gevat... De Groningse wethouder Joost van Keulen reageert gevat... 2) Ontdek je plekje Met al die werkzaamheden in Stad valt het nu pas op hoe vaak je dezelfde route fietst... 3) Ranomi is happy... Nu is het pas écht officieel, want nu is het geschreven. Ranomi Kromowidjojo ontvangt een oorkonde voor haar historische prestatie: als eerste vrouw onder de 23 seconden zwemmen. 4) ...en zuinig op haar badpakken En Ranomi zet ook nog even een misverstand recht. Want anders dan een verkoopster een meisje dat ook zwemt probeerde wijs te maken is ze wél zuinig op haar badpakken.

5) Klunen op de Vismarkt IJs of geen ijs: studentensportvereniging Tjas is vijftig jaar en viert dat met een schaatsevenement. En zo kan je op koopzondag 10 december... klunen op de Vismarkt. Ze noemen het zelfs een Nederlands kampioenschap. 6) Dag gemaakt Soms zorgen kleine dingetjes voor een groot plezier. Even warm worden van binnen? Lees dan de reacties op dit berichtje in de facebookgroep Oproepjes voor Groningers: 7) De Fabeltjeskrant is terug in het Grunnegs Met commotie over de Top 2000!

Het is Radio 2-dj Gerard Ekdom niet ontgaan. Het is Radio 2-dj Gerard Ekdom niet ontgaan. 8) Eelde vanuit de cockpit Beeld vanuit de cockpit: zo ziet vliegveld Eelde eruit als het mistig is. 9) Hoog boven Winsum Zo ziet Winsum er van boven uit... 10) Heel Sellingen bakt Het ruikt in en rond verenigingsgebouw De Sprankel in Sellingen vandaag en morgen weer naar kniepertjes. Er wordt stevig doorgebakken: tussen de 15.000 en 20.000 stuks. Dat wordt smullen! 11) Haren deelt cadeautjes uit Dat Haren zich niet neerlegt bij de herindeling met Groningen en Ten Boer kan straks geen Tweede Kamerlid meer ontgaan. Ze krijgen een cadeautje van Haren in de schoen.

