Waarschuwing voor rook op N366 door brand in Stadskanaal

De provincie Groningen plaatst woensdag borden op de N366 ter hoogte van de Rode Loper om te waarschuwen voor de rook, die vrijkomt bij de brand op het terrein van recyclingbedrijf A. Talen in Stadskanaal.

Plastic, matrassen en bankstellen

De brand is maandagavond ontstaan in een bult grof vuil. Dinsdag heeft de brandweer besloten om het afval gecontroleerd uit te laten branden. Hielko Sijsling van de brandweer Groningen: 'We hadden gisteren zo veel last van de rook en het was zo heet, dat afblussen onmogelijk werd. We kunnen het afval ook niet afvoeren, want waar moet je heen met het spul?' Volgens Sijsling ligt in het hart van de bult plastic. 'Maar er ligt van alles, ook matrassen en bankstellen. Het is grof vuil.'

Rookoverlast

De rook staat momenteel richting het noorden van Stadskanaal. 'De verwachting is dat de wind in de loop van de dag gaat draaien', vertelt Sijsling. 'Gisteren moesten we een dierenopvang en twee omliggende bedrijven ontruimen. Op de N366 ging het toen wel goed.'

Nu plaatst de provincie dus wel borden op de N366 vanwege rookoverlast. Volgens de brandweer zorgt mist ervoor dat de rook laag blijft hangen. Ook vanuit Wedde en Vledderveen komen klachten binnen over de rook.

