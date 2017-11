Hoe populair is de Bitcoin-handel in Groningen?

Dinsdag bereikte het virtuele betaalmiddel Bitcoin een nieuw toppunt: één Bitcoin is nu meer waard dan 10.000 dollar - of 9000 euro. Maar hoe groot is de hype in Groningen?

Geen idee wat Bitcoin is? Dit artikel van Bitcoinspot legt het uit.

BTC Direct, een Nederlands platform om Bitcoin op te verhandelen, zegt 44.000 Bitcoin-transacties te hebben bekeken tussen 1 januari en 30 september dit jaar. Het is lang niet het enige platform waar Bitcoin kan worden verhandeld, maar omdat het aantal verhandelingen aanzienlijk is, lijken de cijfers wel een goede indicatie te geven van hoe er in Nederland in Bitcoin wordt verhandeld.

In het onderzoek wordt duidelijk dat de belangstelling in Groningen beperkt is, in verhouding tot de Randstad. Drie weetjes:

1. Noord-Nederland is niet erg actief op de markt

Bij elkaar opgeteld zijn Groningen, Drenthe en Friesland goed voor ongeveer één vijfde van alle Bitcoin-verhandelingen in Nederland.

Van de 44.000 onderzochte transacties die BTC Direct bekeek, zijn 983 transacties gedaan in de provincie Groningen. Dat steekt schril af bij koploper Noord-Holland, waar liefst 12.597 transacties plaatsvonden. In Drenthe werden 577 keer Bitcoins verhandeld, in Friesland gebeurde dat 1089 keer.

2. Orders in Groningen zijn aan de voorzichtige kant

De gemiddelde ordergrootte ligt in Groningen iets onder het Nederlandse gemiddelde van 0,25 BTC (Bitcoin) per transactie. Dat betekent (kort door de bocht) dat mensen 0,25 BTC per keer kopen. Het gemiddelde aankoopbedrag in onze provincie bedraagt echter 0,233 BTC.

Dat bedrag vertaalt zich volgens de huidige koers naar 2113 euro, maar omdat de Bitcoin zo blijft fluctueren en stijgen, hebben veel handelaars bij hun transactie vermoedelijk (veel) minder geld betaald voor die 0,233 BTC.

Brabanders zijn de grootste handelaars. Zij kopen gemiddeld 0,29 BTC. In Friesland zijn de aankopen het kleinst. Daar wordt gemiddeld 0,18 BTC per keer gekocht. Om het maar even te duiden: dat is met de huidige koers nog altijd zo'n 1500 euro.

3. Stad Groningen in de Top 10 Bitcoin-steden

Van de 983 Bitcoin-transacties die in de provincie Groningen plaatsvonden, komt een aanzienlijk deel uit de stad Groningen. Wat heet: alleen al uit Stad kwamen ruim 600 transacties. Daarmee staat de stad zelfs in de top 10 van meest fanatieke Bitcoin-steden.

