'Kijk, een vliegtuig op de weg!'

Een bijzonder gezicht: een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog dat over de weg wordt vervoerd van de stad Groningen naar Grootegast.

Het Avro Anson vliegtuig uit 1944 is eigendom van het Canadian Allied Forced Museum. Dat zat tot nu toe in een pand van de gemeente Groningen aan de Ulgersmaweg in Stad. Vanwege een huurverhoging moet het museum verhuizen. Het vliegtuig is het eerste stuk uit de collectie dat naar het nieuwe onderkomen in Grootegast gaat.

Ontmanteld

Het vliegtuig is ontmanteld, omdat het te groot is om in zijn geheel te vervoeren. De romp is woensdagmorgen vertrokken op een dieplader. Het landingsgestel, de motoren en de vleugels liggen elders in het museum te wachten. Het vliegtuig weer in elkaar zetten, duurt waarschijnlijk een week.

Collectie

In het Canadian Allied Forced Museum is de collectie militair materieel te zien die eigenaar Heiko Ates in veertig jaar tijd heeft verzameld. Tanks, motoren, jeeps, vrachtwagens, je kunt het zo gek niet verzinnen of het is in het museum te vinden. Het zijn allemaal spullen uit de Tweede Wereldoorlog.

Victorymuseum

Het museum dat in Grootegast 'Victorymuseum' gaat heten, hoopt de deuren eind volgend jaar te kunnen openen. Het komt in hetzelfde pand als het LEGiO-museum. Tijdens Bevrijdingsdag 2018 wil Ates al een deel van zijn collectie laten zien. Grootegast is in 2018 aangewezen als bevrijdingsgemeente in onze provincie.

