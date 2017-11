Guido Weijers ontdekt Piet van Dijken: 'OMG! Hilarisch!'

Cabaretier Guido Weijers, die volgende maand zijn Oudejaarsconference in de Stadsschouwburg in Groningen opvoert, heeft Piet van Dijken ontdekt. Zijn oog viel op een aflevering van 'Lotz en Van Dijken', die hij hilarisch noemt.

Piet loopt rond in winkelcentrum Paddepoel in de stad en stelt mensen de vraag: 'Wat is hier aan de hand?'. Op een gegeven moment raakt hij in gesprek met Henny, die een handtekening van Piet wil. Die krijgt hij, waarbij Piet Henny ook nog even uitlegt wat het verschil is tussen homo's en hetero's.



Dat vond Guido Weijers zo grappig, dat hij het heeft gedeeld op zijn eigen Facebookpagina.

Bekijk het gesprek tussen Piet en Henny hieronder (vanaf 7:20 minuut):



Lotz en Van Dijken

Van Dijken en filmmaker Ismaël Lotz interviewen wekelijks mensen op straat in het stadscentrum in Groningen. Dit is de vijfde aflevering in de serie.

