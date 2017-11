Vledderveen lijdt onder brand in Stadskanaal: 'Buiten is het bar en boos'

De rook die vrijkomt door de brand op het terrein van recyclingsbedrijf A. Talen in Stadskanaal heeft gevolgen voor de hele omgeving.

In Vledderveen hangen de straten sinds maandagavond vol met stinkende rookpluimen, omdat de wind voortdurend richting het dorpje staat. 'De situatie is heel smerig en ongezond', vindt inwoonster Ina Dost.

NL-Alert

'Ik dacht eerst dat ergens een houtkachel aanstond, maar het bleek al snel om rookontwikkeling te gaan op het industrieterrein in Stadskanaal', blikt Ina terug op maandagavond. 'Er kwam pas een NL-Alert binnen om 23:15, terwijl er al vanaf 21:00 uur brand was. Gelukkig is de stank in onze woning nu verdwenen, maar buiten is het nog bar en boos.'

Mist?

Toen Ina ging slapen en de volgende dag de gordijnen opensloeg, leek het net of er buiten mist hing. 'Maar dat was dus rook en het stonk ontzettend! Dat is de hele dag zo gebleven.' In de loop van de middag trok het een beetje weg, maar 's avonds was de rook weer terug. 'Toen ik de hond wilde uitlaten, deden mijn ogen pijn van de rook toen ik de achterdeur opende.'

'Nee, daar klopt niets van'

In huis valt de schade mee, vertelt ze. 'Zolang je de ramen en deuren maar gesloten houdt. 'Wordt gezegd dat de rook naar verbrande houtsnippers ruikt? Nee, daar klopt niets van. Ik ruik alleen maar verschroeid plastic.'

Behelpen

Het is voorlopig behelpen voor Ina en de overige dorpsbewoners. 'Voor praktische zaken zoals de hond uitlaten of boodschappen doen, moet je wel naar buiten. Ik peins er in ieder geval niet over om de ventilatie in de auto aan te zetten; dan ruikt de hele auto ook naar die stank. En dan heb ik het nog niet gehad over hoe mijn kleren ruiken als ik buiten ben geweest. De wasmachine draait overuren.'

