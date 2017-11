Deel dit artikel:











Koeienoogklok trilt bijna van de muur; gemeente moet onderzoek doen (Foto: Google Street View)

De gemeente Groningen moet bij een woning in de Mercuriusstraat in Stad extra onderzoek doen naar de geluid- en trillingsoverlast als gevolg van een nieuwe uitbouw. Dat heeft de Raad van State woensdag in een definitieve uitspraak bepaald.

De uitspraak is een opsteker voor een Gronings echtpaar dat al jaren in een slepend conflict is verwikkeld met de buurman over geluid- en trillingsoverlast in hun woning. Trillingen door de muziek Volgens het echtpaar trilt de antieke koeienoogklok bijna van de muur als de buurman muziek draait. 'We horen al jaren geluiden en hebben last van trillingen en de gemeente doet er helemaal niets aan. Die verschuilt zich achter een paar bouwregels', zei de vrouw des huizes eerder bij de Raad van State. Is de isolatie wel voldoende? De Raad stelt vast dat Groningen bij het beoordelen van een vergunningvrije achteraanbouw het Bouwbesluit niet goed heeft toegepast. Daarom moet de gemeente nu alsnog een onderzoeken of de isolatie tussen de aanbouw en de woning van het echtpaar wel voldoende is. Zo niet, dan zal de buurman flink in extra isolatie moeten investeren. Groningen vond extra onderzoek niet nodig omdat het om een vergunningvrije aanbouw ging.