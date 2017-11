Lopend Vuur: In januari doe ik wel weer aan de lijn

De schappen in de winkels liggen momenteel vol met pepernoten, chocoladeletters en marsepein. Om daarna plaats te maken voor kerstkransjes, rollades en de kerststol.

De maand december is er een van eten geworden. In het kerstweekend worden vaak volumineuze kerstmaaltijden gepresenteerd en ook met oud en nieuw doen we ons tegoed aan oliebollen, spekkedikken, nieuwjaarsrolletjes en champagne.

Kortom: de kilo's vliegen er aan in december. Geldt bij jou ook het motto: in januari doe ik wel weer aan de lijn?

Praat mee!

Kom je in december aan? Kan je de verleidingen weerstaan? Of ga je (ook) in januari niet aan de lijn? Wat is jouw mening in deze discussie? Reageren kan via Radio Noord (050- 3 188 288), onze facebookpaginaof Twitter (#opnoord).

Moeten we stoppen met beoordelingsgesprekken?

Een tekenende uitslag op ons Lopend Vuur dinsdag. Liefst 83 procent van de 2.885 stemmers wil dat de beoordelingsgesprek aan het einde van het werkjaar stoppen. Hier ligt dus een nobele taak voor Groningse bedrijven om met alternatieven te komen.