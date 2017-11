De politie gaat gericht controleren op gehandicaptenparkeerplaatsen in de provincie Groningen.

De politie krijgt de laatste tijd regelmatig meldingen over mensen die onterecht op invaldenparkeerplekken parkeren, meldt ze op Twitter.

Over welke locaties het precies gaat, is niet bekend. Inmiddels hebben ook de politiekorpsen van Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer via hun twitteraccount aangekondigd controles uit te voeren.