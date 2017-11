Politie treedt op tegen misbruik parkeerplaatsen invaliden: 'Het is absurd gedrag'

De politie gaat gericht controleren op auto's die onterecht op invalidenparkeerplaatsen in de provincie Groningen staan.

De politie krijgt de laatste tijd regelmatig meldingen over mensen die daar onterecht parkeren.

'Heel erg storend'

'Wijkagenten worden steeds vaker aangesproken door mensen die hun auto op een invalidenparkeerplaats willen parkeren, maar dat het niet kan. Dat is heel erg storend voor de mensen die minder valide zijn', vertelt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen.

'Parkeer waar het hoort'

De politiekorpsen van Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer hebben via hun twitteraccount aangekondigd controles uit te voeren.

'En soms zijn we dan genoodzaakt boetes uit te schrijven', zegt Hogeveen. 'We nemen het mee in de reguliere controles, dus de collega's zullen extra alert zijn. Maar eigenlijk is dit ook gewoon een oproep aan mensen om de auto daar te parkeren waar het hoort. En zorg ervoor dat mensen die beperkt zijn hun auto ook fatsoenlijk kunnen parkeren.'

370 euro boete

Wie de auto neerzet op een invalidenparkeerplaats terwijl het niet mag en gesnapt wordt, moet 370 euro betalen. 'Een fiks bedrag', volgens Hogeveen. 'Maar het is dan ook absurd gedrag, het hoort niet.'