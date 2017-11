Deel dit artikel:











RUN van Winschoten krijgt opnieuw NK 100 kilometer toegewezen (Foto: Archief: Huisman Media)

Na financiële perikelen en een tekort aan vrijwilligers, is de RUN in Winschoten weer helemaal terug. De Nederlandse AtletiekUnie heeft de RUN ook voor 2019 en 2020 aangewezen voor het Nederlands Kampioenschap over honderd kilometer.

Eerder werd al bekend dat deze afstand van de RUN in 2018 ook meetelt voor het NK. Weer op de rails 'We zijn hier heel blij mee', zegt Janny Heijerman van de organisatie. 'Na een lastige periode staat nu alles weer op de rails. Als we dit niet toegewezen hadden gekregen, waren er minder lopers gekomen. Het gaat wel om een NK.' WK? Het is nog onduidelijk of de organisatie gaat meedingen naar het WK. Heijerman: 'Dat staat nog in de kinderschoenen. Financieel en organisatorisch moeten we daar klaar voor zijn.' Voor de organisatie van het WK in 2020 is honderdduizend euro nodig. Lees ook: - RUN Winschoten zoekt nog vrijwilligers

