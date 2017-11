Deel dit artikel:











In de voetsporen van Luther: Welke stelling zou jij aan een kerkdeur spijkeren? (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Maarten Luther, wie was dat ook alweer? Groningers kunnen in een drietal concerten kennismaken met zijn overtuigingen. In een hedendaags jasje welteverstaan.

Even terug naar 1517, het jaar waarin hij 95 stellingen op een kerkdeur spijkerde. Stuk voor stuk stellingen, waarmee hij de wantoestanden van destijds bespreekbaar wilde maken. Lutherjaar Luther wordt beschouwd als iemand die zich sterk maakte voor de gelovigen van zijn tijd. Inmiddels zijn we precies vijfhonderd jaar verder en daarom wordt 2017 ook wel het Lutherjaar genoemd. Scholieren, bejaarden en vluchtelingen uit Stad en Ommeland zijn daarom naar stellingen gevraagd die zij op een deur zouden willen spijkeren. Compositie met hartenkreten Onderwerpen die Luther 500 jaar geleden bespreekbaar wilde maken, worden tegenwoordig in soortgelijke strekking op Facebook of Twitter geroepen. Deze hartenkreten zijn door componiste Yaël Levy verwerkt in een compositie die luistert naar de toepasselijke naam 'Stelling 96.' Wil je ook een stelling kwijt? Plaats die dan op de Facebookpagina van Stelling 96. Tijdens het rebelse concertprogramma op 7 (Nicolaïkerk, Appingedam), 8 (Hogeland College, Warffum) en 9 december (Martinikerk, Groningen) zijn de ingebrachte stellingen voor iedereen te lezen. Lees ook: - 500 jaar Reformatie wordt groots gevierd door Groningse Lutheranen