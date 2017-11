Marine oefent voor terreuraanslag in de Eemshaven (update)

Marineduikers van de Defensie Duikgroep oefenen volgende week voor het eerst in de Eemshaven. Ze doen dan een havenbeschermingsoefening.

De duikers krijgen 'een uitdagend scenario' voor de kiezen. In het donkere water van de Eemshaven oefenen ze om mijnen of explosieven te vinden en te ontmantelen. Daarnaast wordt de samenwerking met de politie en andere diensten op het land geoefend.

Veiligheidsregio coördineert

De duikers oefenen van 4 tot 8 december, samen met de martitieme explosieven opruimingsdienst, een Maritime Advance Search team en de politie Noord Nederland. De Veiligheidsregio coördineert de oefening.

Nabootsen van een aanslag

'Onze economie is behoorlijk afhankelijk van zeehavens. We oefenen om de havens te beschermen tegen terroristische aanslagen. Dat willen we graag een paar keer per jaar doen', vertelt militair adviseur van de Veiligheidsregio Groningen, Marcel Hoving.

'Er is momenteel geen concrete dreiging. Maar het is niet ondenkbaar dat er iets gebeurt. We spelen dat er een belangrijk persoon een bezoek brengt aan de haven, waarna er zich een dreiging voordoet en de haven moet worden vrijgemaakt van explosieven.'