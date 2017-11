Fontana Bad Nieuweschans breidt uit met derde thermaalbad

Fontana Bad Nieuweschans krijgt een derde thermaalbad. 'Met rustruimte en toiletgroep erbij', zegt directeur Jos Keizer.

'Het krijgt hetzelfde soort water als het hoofdthermaalbad, maar op een andere locatie.' Het nieuwe bad komt half boven de grond te liggen. 'Je krijgt er een mooi uitzicht over het park. Er komen ook bubbelbanken in', vertelt Keizer.

Bezoekersrecord

Het bad stevent af op een bezoekersrecord, maar daaraan wordt volgens Keizer niet speciaal aandacht besteed. 'We willen gewoon iedere gast zo goed mogelijk van dienst zijn. En of het dan 210.000 of 215.000 zijn, dat is niet zo interessant.'

