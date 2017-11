Aardbevingsnieuws november 2017: het gasbesluit moet opnieuw

Het was de maand waarin de nieuwe minister Eric Wiebes zelf poolshoogte kwam nemen in onze provincie en waarin de Raad van State besloot dat het gasbesluit over moet. Werk aan de winkel dus voor Wiebes. Wat is nog meer belangrijk aardbevingsnieuws in november 2017?

Het gasbesluit moet opnieuw

Het gasbesluit moet over. Op 15 november vernietigt de Raad van State de huidige plannen voor de hoeveelheid te winnen gas, de schadeafhandeling en de compensatie voor Groningers. Het hoogste bestuursorgaan oordeelt dat er te weinig gekeken is naar de risico's van inwoners van het gebied. Het idee dat de gaswinning voor de komende vijf jaar moet worden vastgelegd, is daarmee van tafel.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een jaar de tijd om met een nieuw besluit te komen. Tot die tijd mag er nog wel 21,6 miljard kuub in een jaar worden gewonnen, de hoeveelheid gas die is vastgelegd in het laatste besluit.

De reacties op de uitspraak zijn wisselend. Sommige Groningers noemen het een overwinning, anderen twijfelen of hier de situatie wel door verbetert. Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP) pleiten direct voor een afbouwplan voor de gaswinning.

Dit is Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proporties Eric Wiebes - Minister van Economische Zaken en Klimaat

Nieuwe 'gasminister' Wiebes bezoekt Groningen

Eric Wiebes, de nieuwe minister van EZK, noemt de uitspraak over het gasbesluit stevig. Een week later doet hij zelf stevige uitspraken in zijn eerste bezoek aan het aardbevingsgebied in Groningen.

'We hebben het vertrouwen verspeeld, de Rijksoverheid voorop', zegt hij, met de aanvulling dat het vertrouwen weer terug moet. Later op de dag zet hij het nog verder aan. Hij noemt de aardbevingsproblematiek 'Nederlands overheidsfalen van on-Nederlandse proporties'.

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders sprak ook met Wiebes. 'Er is maar één manier om ermee om te gaan en dat is tegen elkaar zeggen: wij gaan het fiksen. Als dat de uitstraling is, dan gaat het ook lukken', zegt Alders over de problemen.

Beckerman schiet vol tijdens Kamerdebat

Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP schiet vol als ze tijdens een debat over de heisa rond het afschaffen van de dividendbelasting. Toen de aardbevingen ter sprake kwamen, barstte ze in tranen uit.

'Hoe vaak moeten Groningers nog naar de rechter om hun gelijk te halen? De ellende is zo groot. Er moeten nu politieke daden komen.'

Beckerman kreeg bijval van Kamervoorzitter Khadija Arib en GroenLinks-collega Liesbeth van Tongeren, die de Kamer eraan herinnerde dat 'we met z'n allen ook met huilende Groningers in de armen hebben gestaan.'

De ellende is zo groot Sandra Beckerman - Tweede Kamerlid

Versterkingsprogramma komt later

Het langverwachte meerjarenprogramma voor de versterking van woningen in het bevingsgebied wordt pas na de jaarwisseling gepresenteerd. Nationaal Coördinator Hans Alders is afhankelijk van de plannen van het nieuwe kabinet, en er zijn te veel onduidelijkheden om met een gedegen plan te komen.

Aardwarmteproject in de ijskast

De gemeente Groningen stopt voorlopig met het aardwarmteproject in de stad. Dat betekent dat de voorbereidingen voor de eerste boring op het Zernikecomplex niet doorgaan. Volgens wethouder Mattias Gijsbertsen is er te veel onenigheid onder deskundigen om het project door te zetten. Er moet verder onderzoek komen naar de haalbaarheid van het project, samen met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Volgens het SodM heeft het stadsbestuur van Groningen te vroeg grote investeringen gedaan in het aardwarmteproject terwijl er nog niet voldoende duidelijk was over de veiligheid.

Er wordt voor een verklaring gekeken naar verantwoordelijk wethouder Gijsbertsen, die ontkent informatie te hebben achtergehouden. 'Wij zijn volledig transparant geweest', zegt hij. Het spoeddebat dat over het mislukte project wordt gehouden, blijft zonder gevolgen voor de positie van Gijsbertsen. Wel komt er een onderzoek. Hoe dat er precies komt uit te zien, wordt in januari duidelijk.



Ander belangrijk aardbevingsnieuws:

- SP wil opheldering over innige relatie tussen NAM en Centrum Veilig Wonen

- Nieuwe baas voor Staatstoezicht op de Mijnen

- Gasberaad hekelt 'chaos' rond vouchers

- Provincies tekenen voor afbouwplan gaswinning

- Actie 'Bloeiend Verzet' van start met planten 17.500 bloembollen

- Hiltje Zwarberg wint: NAM moet betalen voor ontruimd huis rand bevingsgebied

Aardbevingen in november

- 03 november om 0:12 uur: 0,8 in Sappemeer

- 04 november om 02:02 uur: 0,6 in Appingedam

- 15 november om 03:13 uur: 0,8 in Westerwijtwerd

- 16 november om 19:37 uur: 0,7 in Wagenborgen

- 22 november om 21:23 uur: 1,5 in Overschild

- 25 november om 20:52 uur: 0,5 in Thesinge

- 28 november om 18:33 uur: 0,9 in Uithuizermeeden

Lees alles over de aardbevingen in ons dossier