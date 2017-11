Deel dit artikel:











Vanaf 8 december in Groningen: 's werelds grootste kerstbal (Foto: Impressie DOT)

De 'grootste kerstbal van de wereld' komt in Groningen, en de bouw ervan begint als Sinterklaas Nederland al even niet meer in het zicht heeft: op 8 december.

Dan wordt de grote bol op restaurant DOT, het voormalige Infoversum, omgebouwd tot een kerstbal met een diameter van 26 meter breed en 19 meter hoog. De bol moet eruitzien als kerstbal door 6.000 ledlampjes, die met magneten aan de bol worden vastgeplakt. Bovenop komt zelfs een 'haakje' waaraan de bal ogenschijnlijk kan worden opgehangen. Grote discobal De lichtjes kunnen afzonderlijk van elkaar kleuren aannemen, waardoor de kerstbal verschillende verschijningen kan aannemen. DOT verwijdert de verlichting na kerst dan ook nog niet. Zo moet het restaurant er tijdens Eurosonic Noorderslag uitzien als een grote discobol. Het is niet de eerste keer dat DOT de aandacht trekt in de stad Groningen. De afgelopen twee zomers werd het nabijgelegen terrein al omgetoverd tot het stadsstrand. Lees ook: - Stadsstrand Groningen geopend: klaar voor zonnig weekend

