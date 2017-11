Noord Vandaag: zo maak je een echte Groninger pannenkoek

De viering van Sint Pannekoek in Stad wordt jaarlijks groter. Maar hoe bak je eigenlijk een echte Groninger pannenkoek? Kok Imke Gerritsen laat in Noord Vandaag zien hoe je dat doet.

'Gistbeslag en krenten, dat is het geheim', vertelt ze. 'Al in de vijftiende eeuw werden in het Noorden pannenkoeken gegeten.'

En je kunt ook zelf aan de slag in de keuken en proeven hoe ze smaken. Want het recept van de pannenkoeken van Imke Gerritsen vind je hier.

Verder in Noord Vandaag:

- Een aantal inwoners van Middelstum heeft er schoon genoeg van. De schimmel staat in hun huizen. 0:59

- Het trok nogal wat bekijks: de verhuizing van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog, van Groningen naar Grootegast. Niet door de lucht, maar over de weg. 1:30

- Tim Spijker doet aan racen met drones. 'Het is de Formule 1 van het dronevliegen.' Hij legt in de studio uit wat de kick daarvan is en demonstreert hoe het werkt. 2:43

- Rob Mulder nam poolshoogte in de omgeving van Stadskanaal, waar mensen in de stank en de rook zitten. Een gevolg van de brand die maandagavond woedde bij een recyclingbedrijf. 8:40

- Een bijzondere Gronings-Friese samenwerking: de documentaire In Nij Tij. Glaskunstenaar Hein van de Water speelt een hoofdrol. 15:52

- De Fabeltjeskrant in het Gronings, hoe zit dat? 18:03

Bekijk de uitzending hierboven of via Uitzending Gemist.