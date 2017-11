Vrijspraak voor man uit Nieuw-Buinen die verdacht wordt van misbruik meisje

Een 56-jarige man uit Nieuw-Buinen is door de rechtbank in Alkmaar vrijgesproken van het misbruiken van een jong meisje in Wieringerwaard.

Dat meldt RTV Drenthe.

Slachtoffer betrouwbaar, geen bewijs

De rechtbank ziet onvoldoende wettig bewijs voor het misbruik, maar noemt de verklaringen van het slachtoffer 'in hoge mate betrouwbaar'. Steunbewijs is er niet in deze zaak, is de rechtbank net als de officier van justitie van mening.



Achterbuurman

Het gaat om een verstandelijk beperkt meisje, dat destijds tussen de 7 en 10 jaar oud was. Zij kwam tussen 2012 en 2014 vaak bij de man over de vloer. Hij was haar achterbuurman. De man woonde toen in Wieringerwaard en verhuisde vorig jaar naar Drenthe.



Melding aan haar moeder

Het meisje stapte in april vorig jaar naar haar moeder en vertelde dat de man haar seksueel had misbruikt. Ze werd verhoord door gespecialiseerde zedenrechercheurs. Op verzoek van de advocaat van de man beoordeelde een deskundige dit verhoor. Volgens hem was de verklaring van het meisje geloofwaardig en authentiek.

De verdachte heeft steeds volgehouden dat hij het kind niet heeft misbruikt.