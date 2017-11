Hotel Braams in Gieten wisselt van eigenaar en krijgt nieuwe bestemming

Het voormalige Hotel Braams in Gieten wordt doorverkocht aan een projectontwikkelaar die appartementen in het gebouw wil maken.

Het zou gaan om 23 woningen, al is nog onbekend wie de nieuwe eigenaar is. Dat meldt RTV Drenthe op basis van verschillende bronnen.

Verschillende ideeën

Hotel Braams zag het levenslicht in 1617 en ging in januari vorig jaar failliet. Het pand werd na het faillissement verkocht aan zakenman en springruiter Weite Oldenziel, ondernemer Maurice Weis (beide uit Gieten) en Mark Wieringa uit Midwolde.

Het drietal zou begin dit jaar met plannen voor het gebouw naar buiten komen, maar die kwamen er nooit. Het enige wat de ondernemers destijds lieten weten was dat ze de horecafunctie wilden behouden. 'We weten het nog niet', zei Wieringa eind 2016. Hij liet doorschemeren dat de drie ondernemers verschillende ideeën over de plannen hadden.

Appartementen

Inmiddels is duidelijk geworden dat het pand begin 2018 van eigenaar wisselt. De plannen voor de appartementen zijn inmiddels voorgelegd aan de klankbordgroep in Gieten.

Een eerder plan van zorginstelling Joy Living haalde het ook al niet. Zij wilden een begeleid wonen-project opzetten voor 24 mensen met autisme, maar de gemeente zag de plannen niet zitten. De verkoop van het pand aan Joy Living zou een miljoen euro opgebracht hebben.

