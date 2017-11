Dertig persoonlijke gesprekken over schade Zuidlaren

Ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft deze week in Zuidlaren dertig persoonlijke gesprekken gevoerd over schade door de aardbeving van december vorig jaar.

Op 10 november kregen 350 mensen die schade aan hun huis hebben gemeld een rapport van Witteveen+Bos. 'Iedereen is daarna benaderd met de vraag of een nadere toelichting nodig was', zegt Inez van Slooten van Witteveen+Bos.

Bouwkundige oorzaak

Uit het onderzoek naar de meldingen hebben volgens het bureau alle gemelde schades een bouwkundige oorzaak. Wel zou een derde van de schades 'mogelijk beïnvloed' zijn door de aardbeving van 23 december, stelt Witteveen+Bos.

'Mensen willen weten hoe het verder gaat'

De dertig mensen die op gesprek zijn geweest hebben vooral vragen over de verdere afwikkeling van de schades. 'Mensen willen weten hoe het nu verder gaat en of ze rechte hebben op compensatie', zegt Van Slooten.

Het is volgens Witteveen+Bos nu aan de NAM om te bepalen wat er verder gebeurt: 'Zij zijn nu aan zet.' De laatste twee gesprekken zijn woensdagmiddag.

