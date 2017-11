PvdA Midden-Groningen houdt alle opties open: 'Er is nog niemand afgevallen'

De eerste gesprekken voor coalitievorming in Midden-Groningen zijn achter de rug. Alle partijen zijn op audiëntie geweest bij de grootste partij in de nieuw te vormen gemeente: de PvdA.

Kaarten tegen de borst houden

Lijsttrekker Thea van der Veen van de PvdA houdt de kaarten tegen de borst. 'We hebben prima gesprekken gehad en er is nog niemand afgevallen', zegt Van der Veen. Ze doet nog geen uitspraken over wanneer de knoop doorgehakt wordt.



Eind van de week uitnodigingen versturen

Dat doet de SP wel. 'De PvdA wil aan het eind van de week de partijen kiezen waarmee ze mogelijk een coalitie wil vormen', vertelt lijsttrekker Martine Feenstra. Haar partij krijgt net als de PvdA en Gemeentebelangen vijf zetels in de nieuwe gemeente.

'Daarna moet er natuurlijk nog onderhandeld worden of het tussen de partijen ook echt gaat werken', zegt Feenstra. Woensdagavond heeft de partij een tweede gesprek. 'De PvdA had nog wat aanvullende vragen aan ons.'



'Nog te vroeg om iets te zeggen'

De meeste lijsttrekkers van de andere partijen houden de kaken stijf op elkaar. 'Het is nog te vroeg om iets over de coalitievorming te zeggen', zegt lijsttrekker Erik Drenth (CDA).



Nog vijf weken

Het is de bedoeling dat op 1 januari 2018 alles rond is. Dan moeten zowel het college van burgemeester en wethouders als de coalitie gevormd zijn. De partijen hebben dus nog vijf weken om eruit te komen met elkaar.



Anders dan normale gemeenteraadsverkiezingen

'Dat is best kort', vindt Mariët Bosman. De lijsttrekker van GroenLinks zegt dat het bij 'normale' gemeenteraadsverkiezingen veel langer kan duren. 'Je onderhandelt dan net zo lang tot je eruit bent', zegt ze. Dat is nu dus anders.

Vanaf 1 januari 2018 gaan Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren op in de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

