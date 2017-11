Vishandels komen zelf met alternatief voor gevreesde AD-haringtest

De jaarlijkse haringtest van het Algemeen Dagblad krijgt er een concurrent bij. De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) hebben samen met de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH) een nieuwe test opgezet.

Dat meldt de NOS.

In de nieuwe test staan de oordelen van consumenten centraal, in plaats de beoordeling van een gekozen jury. De twee organisaties vertegenwoordigen een groot deel van de visverkopers in Nederland.

'Deze manier van beoordelen is prima'

In de editie van de AD-haringtest van dit jaar scoorde Vishandel Boels in Stadskanaal een 89e plek met een totaalscore van 5,5. Hun haring werd beoordeeld als 'iets klef en olieachtig'. 'We hebben als vishandel al eerder meegedaan aan een test van de VNV, waarbij de beoordeling ook via de klanten ging', zegt eigenaar Erik Boels.

'Dat klantenrapport hebben wij gekregen en daar konden we ook wat mee. Dus deze manier van beoordelen vind ik prima.'

'AD-test? Waardeloos'

Ina Jongsma van Vishandel Tammenga in Stad steekt haar mening over de AD-haringtest niet onder stoelen of banken. 'Die is waardeloos en slaat nergens op. Het leek sowieso wel alsof geen enkele Groninger vishandel het bij die laatste test goed kon doen', zegt ze.

In diezelfde test werd de locatie van de vishandel, bij de Borgbrug in de Ruischerwaard, omschreven als droevig verkooppunt. 'Maar wij zitten hier al 25 jaar tot tevredenheid', vervolgt ze. 'Van onze klanten hebben wij nog nooit een wanklank gehoord. Ja, als het regent is het hier soms wat drassig. Maar dat is het dan ook wel.'

Meerdere meetmomenten

Wat Jongsma betreft is een nieuwe haringtest met meer nuance welkom aan de Borgweg in Stad. Een tip heeft ze ook alvast: 'Zorg voor meerdere testmomenten in het jaar. Pas dan kun je een eerlijk haringoordeel vellen.'

