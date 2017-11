CDA en VVD stellen vragen over tiny houses

Het CDA en de VVD in de Marne hebben vragen gesteld over tiny houses. Het idee om deze te bouwen stagneert.

In het voorjaar is aan de inwoners van Het Hogeland gevraagd om met ideeën te komen voor de nieuwe gemeente. Daaruit kwam het idee om kleine huisjes te bouwen.Maar het project komt niet van de grond.

Vast in ambtelijke molen

Bedenker Egbert Zwart liet dit weekend weten in de ambtelijke molen vast te zitten. Een geschikte locatie vinden blijkt moeilijk. De VVD en het CDA willen van de wethouder weten waarom het project stagneert.

Wethouder Herwil van Gelder erkent dat het niet wil vlotten en dat heeft er volgens hem mee te maken dat het niet duidelijk is of er belangstelling voor is. 'Als het de verwachting is dat wij die tiny houses gaan bouwen dan kan ik iedereen meteen uit de droom helpen. Dat gaan we niet doen', vertelt Van Gelder.

Niet 'in het wilde weg' bouwen

'We moeten ook eerst mensen hebben die zeggen dat ze in zo'n tiny house willen gaan wonen', zegt de wethouder. Gewoon in het 'wilde weg' kleine huisjes gaan bouwen werkt volgens hem niet. Hoe er een geschikte locatie gevonden gaat worden, is nog onduidelijk.

Initiatiefnemer Egbert Zwart heeft eerder al laten weten dat er interesse voor de huisjes is. Zowel om in te wonen als te bouwen. Hij hoopt dat de gemeenten nu wel de handschoen op gaan pakken. Hij wil verder met zijn idee.

