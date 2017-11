N33 moet energieneutrale rijksweg met innovaties worden

Provincie Groningen en Rijkswaterstaat vinden dat de N33 moet worden aangelegd als een 'volledig energieneutrale rijksweg'. Het energieverbruik van de weg en aanleg ervan moeten worden gecompenseerd.

Het gaat om de N33 'Midden', het gedeelte tussen Zuidbroek en Appingedam dat verdubbeld moet worden in de breedte.

'Nieuwe innovatieve technieken'

De partijen denken dat het energieverbruik bij de aanleg van de weg laag kan worden gehouden door bijvoorbeeld zonnepanelen, maar ook door 'nieuwe innovatieve technieken'. Die moeten worden bedacht en uitgevoerd met marktpartijen. Maar wat het bijvoorbeeld kan zijn, wordt door de provincie niet belicht.

Wel zei de Statenfractie van GroenLinks eerder dat de N33 naast zonnepanelen ook een faunapassage en oplaadpunten voor elektrische auto's moet krijgen.

'De ervaring die we bij de N33 Midden opdoen, is een impuls voor de ontwikkeling naar circulair werken in 2030', zet Agnes Bernhardt van Rijkswaterstaat. 'We weren leren door doen, samen met marktpartijen.'

Harde noot kraken

Over het Noordelijke gedeelte van de N33 Midden moet overigens nog een harde noot worden gekraakt. Er liggen zeven scenario's klaar voor de verdubbeling en vernieuwing van de weg. Aanvankelijk waren er drie scenario's, maar de omgeving kwam met vier alternatieve scenario's die nog allemaal meedingen. De ontwerpen worden op deze pagina uitgelicht. Volgend voorjaar moet er een keuze worden gemaakt.

Lees ook:

- Delfzijl wil tunnel onder Eemskanaal voor dubbele N33

- 'Zet zonnepanelen, faunapassage en oplaadpunten bij nieuwe dubbele N33'

- De rustigste rijksweg van het land ligt in Groningen