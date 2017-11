Komt veroordeelde beestachtige kindermishandeling eerder uit tbs-kliniek?

Een 43-jarige vrouw uit Veendam die in 2009 werd veroordeeld tot drie en een half jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de beestachtige mishandeling van haar dochter, mag mogelijk toch eerder een begeleid wonen-traject in.

De tbs van de vrouw is woensdag door de rechtbank voorlopig met een jaar verlengd. Voorlopig, want momenteel wordt door deskundigen van de Drentse kliniek waar ze verblijft gekeken naar een 24-uurs voorziening.

Reclassering

De reclassering krijgt drie maanden de tijd om te kijken of de vrouw stabiel genoeg is om begeleid te gaan wonen. Daar wordt nu naartoe gewerkt. Over drie maanden zal opnieuw tijdens een zitting worden beoordeeld of voorwaardelijke beëindiging van de tbs volgens de rechtbank verantwoord is. Voorlopig blijft de tbs van kracht.

'Prima huisvrouw'

'Als men nou eens rekening houdt met de belangen van mevrouw. Ze is een prima huisvrouw en kan zorg op afstand krijgen van de reclassering', opperde de raadsman van de Veendamse.

De vrouw heeft sinds kort een nieuwe vriend en er is zelfs sprake van zeer voorzichtig contact met haar beide dochters. Toch vindt de rechtbank dat er sprake is van 'matige kans op herhaling' en verlengde de tbs voorlopig met een jaar.

Diepvries

De destijds 14-jarige dochter van de vrouw werd in de zomer van 2008 in Veendam op gruwelijke wijze mishandeld. Haar stiefvader en moeder sloten het meisje meerdere keren op in de vriezer tot ze onderkoeld raakte en het bewustzijn verloor.

Stroomschokken

Verder kreeg het meisje hete thee over zich heen gegooid en moest ze stroomschokken ondergaan. Ze was ondervoed en werd gedwongen haar eigen braaksel op te eten. Het kind vluchtte uiteindelijk naar buren.

De mishandelingen deed de vrouw samen met de stiefvader van het meisje. Hij kreeg in 2009 zeven jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd. Die tbs werd in 2014 al met twee jaar verlengd en in 2016 weer.

