Schimmelwoningen in Middelstum: 'Niet normaal dat je zo moet leven'

Slakken die door het huis kruipen en schimmel op de muren. Inge Ganzeveld wordt helemaal gek van de vochtproblemen in haar huis in Middelstum en maakt zich zorgen over haar gezondheid.

Elke dag moet Ganzeveld met een doek haar ramen drogen. En de schimmelplekken in haar woonkamer probeert ze te verbergen achter de bank en een bloempot. 'Niet normaal dat je zo moet leven. Ik heb ook nog twee kleine kinderen', zegt ze terwijl ze de bank naar voren schuift.

'De vloer was zo verrot dat hij inzakte'

De moeder van twee was hoogzwanger toen ze drie jaar geleden snel een woning nodig had. Via woningcorporatie Wierden en Borgen krijgt ze een huis in Middelstum. 'Maar toen ik 38 weken zwanger was, zakte ineens de vloer in, doordat hij zo verrot was.'

'Help ons'

Ganzeveld is niet de enige. Ruim zestig huurders aan de Akkerstraat, Kwekersstraat en Ploegersweg hebben soortgelijke problemen. Volgens hen veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Net als bij de huurwoningen van Wierden en Borgen in Bedum.

De huurders uit Middelstum hebben een bewonerscommissie opgericht om hun krachten te bundelen. 'We zijn op zoek naar mensen die ons kunnen helpen', zegt huurder Lida Riedstra. 'Zelf hebben we ook niet alle kennis in huis.'

Op enkele vochtplekken na, lijkt er bij Riedstra op het oog niet veel aan de hand. Schijn bedriegt. 'Ga maar met je hand langs de kast die tegen de muur staat', zegt ze. De kast voelt nat aan en de achterliggende wand is gebubbeld van het vocht. Riedstra: 'Dit kan niet gezond zijn.'

Tik op de vingers

Wethouder Pier Prins (CDA) van de gemeente Loppersum is door de huurders op de hoogte gebracht van de situatie en heeft Wierden en Borgen een tik op de vingers gegeven.

'De woningen worden begin 2018 aardbevingsbestendig gemaakt. Daarbij wordt alleen de buitenkant aangepakt. Wij vinden dat de woningcorporatie ook de problemen aan de binnenkant moet oplossen en hebben daar afspraken over gemaakt met Wierden en Borgen', zegt Prins.

Oplossing

Volgens directeur Rinze Kramer van Wierden en Borgen moeten de problemen over zijn als de woningen nieuwe buitenmuren heeft en zijn verstevigd. 'En de komende weken gaan we met de bewoners om tafel om te kijken hoe we de schimmelproblemen vervolgens kunnen verhelpen.'

