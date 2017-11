Provincie sleept curator North Refinery voor de rechter

De provincie wil met een kort geding proberen de afwikkeling van het faillissement van North Refinery te versnellen. Een tank op het terrein van olieafvalverwerkingsbedrijf in Farmsum, met daarin een olie-achtige op wax lijkende stof, is nog altijd niet leeggehaald.

North Refinery ging in februari 2015 failliet. Sindsdien overtreedt het bedrijf de milieuregels, stelt de provincie. Die houdt de curator daarvoor verantwoordelijk.

Tank 301

De ontmanteling van het terrein is al een tijd in volle gang. Meerdere tanks zijn al geleegd, schoongemaakt en ontmanteld.

Maar 'tank 301' blijft een zorgenkindje. De provincie, Groningen Seaports, de Rabobank en de curator hebben over de betreffende tank twee jaar geleden al een overeenkomst gesloten. De provincie heeft daarvoor een jaar geleden 279 duizend euro toegezegd.

Nog altijd niet begonnen met schoonmaak

Ondanks dat geld is de curator nog niet met het schoonmaken van de tank begonnen, stelt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). 'We zijn al weer een jaar verder en alle middelen zijn voor handen, dus wat let je?', vraagt Homan zich af.

De impasse voort laten duren is volgens de provincie onaanvaardbaar. 'Daarom gaan wij met een kort geding proberen de reiniging snel te laten starten.'

