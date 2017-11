Organisatie 'reddingsactie' schakelt politie in na vernieling kerstverlichtingen

De vrijwilligers die zorgen voor de verlichting van de bruggen in de gemeente Veendam gaan bij de politie aangifte doen van vernieling. Dat zegt organisator Jasper Roossien.

Het moest zorgen voor gezelligheid in de hele gemeente Veendam, maar vandalen hadden er blijkbaar iets op tegen. De verlichting van de 32 bruggen is deels vernield. Stekkers zijn doorgeknipt, waardoor bijna de helft was uitgevallen. Ook een spanddoek van een sponsor was losgeknipt en in het water gegooid.

Inmiddels is een deel van de verlichting weer gerepareerd, maar de organisatie heeft nog een aantal problemen. 'We zoeken nog haspels en stekkers', zegt Roossien.

De stekker eruit

Het leek er een tijd op dat de gemeente Veendam het dit jaar zonder feestverlichting moest doen. De initiatiefnemer van vorig jaar, ondernemer Henry Holwerda, trok de stekker eruit. Het project kostte hem teveel tijd en hij kon geen vervangers vinden.

Reddingsactie

Dat hoorde Roossien en dus zette hij een reddingsactie op. Zo'n twintig vrijwilligers meldden zich om de 32 bruggen in de gemeente te voorzien van verlichting. 'Heel goed dat het jongeren zijn die het nu oppakken en opbouwen. Zij bouwen een herinnering op voor later', zegt Holwerda. Hij is nu een stille kracht op de achtergrond van het project.

Kosten

Maar vandalen gooiden roet in het eten. Het reparen van de stekkers kost de organisatie zo'n 150 euro, schat Roossien. Maar stille kracht Holwerda maakt zich over dat bedrag niet zo'n zorgen. 'Dat krijgen we wel voor elkaar met sponsoren', zegt hij.

De komende dagen werkt een aantal vrijwilligers aan de bekabeling om de verlichting weer te laten branden.