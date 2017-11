Mogelijk weken tot maanden vertraging Zuidelijke Ringweg

De kans bestaat dat de werkzaamheden voor de tijdelijke weg, die momenteel in Groningen wordt aangelegd in verband met de uitbreiding van de Ring Zuid, worden stilgelegd

Dit bleek woensdag bij de voorzieningenrechter van de Raad van State in Den Haag, de hoogste bestuursrechter in ons land. Het gaat om een spoedzaak, die is aangespannen door de Vleermuiswerkgroep Groningen en de Natuur en Milieufederatie.

Mogelijk weken tot maanden vertraging

Op 12 december dient bij de Raad van State een bodemprocedure over de bomenkap die nodig is voor de aanleg van de Zuidelijke Ringweg.

'Stel dat Groningen die zaak verliest, dan zou het toch gek zijn als deze tijdelijke weg kan worden aangelegd', zegt staatsraad Paula van der Beek. De uitspraak in de bodemzaak kan weken of zelfs maanden duren. De kans bestaat dat de Raad van State de tijdelijke weg opschort tot die bodemuitspraak.

Compensatie voor vleermuizen

De Vleermuiswerkgroep verzet zich tegen de tijdelijke weg omdat die deels komt te liggen op locaties waar vijvers worden aangelegd. De vijvers zijn bedoeld als compensatie voor het verlies van fourageergebied van de beschermde vleermuizen in de omgeving.

Vleermuizen zonder voedsel

Volgens de werkgroep wordt een kraamkolonie vleermuizen de dupe van de tijdelijke weg. 'Als ze in 2018 uit hun winterslaap komen, zullen deze vleermuizen geen voedsel kunnen vinden', zegt Klarissa Nienhuys van de werkgroep. 'Ze kunnen toch niet de halve stad gaan af zoeken naar eten?'

Ook nog uitspraak over bomenkap

De Raad van State doet binnen twee weken uitspraak in de spoedprocedure rondom de tijdelijke weg. Dan wordt duidelijk of de aanleg van die tijdelijke weg mag doorgaan of tot de uitspraak in de bodemprocedure stil ligt.

Die bodemprocedure is op 12 december en gaat over de bomen die moeten worden gekapt voor de aanleg van de Ringweg Zuid. De uitspraak in deze procedure kan daarna nog weken op zich laten wachten.

