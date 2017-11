Stad zoekt nog naar goede plek voor Circus Renz Berlin

De gemeente Groningen bekijkt op dit moment twee alternatieve locaties voor Circus Renz Berlin.

Vanaf 22 december zou het Circus twee weken lang de tenten opslaan op het Suikerunieterrein, maar dat zou geen optie zijn omdat er kuilen in het terrein zitten en er puin ligt.

Geen makkelijk besluit

De gemeente wil graag helpen, maar makkelijk is het volgens wethouder Roeland van der Schaaf niet. 'We hebben te maken met veel terreinen in de stad die door regenval niet te gebruiken zijn.' Dat geldt ook voor de Drafbaan, die volgens het circus een goed alternatief voor de Suikerunie zou zijn. Er zijn nog twee opties over. De wethouder wil daarover donderdag of vrijdag duidelijkheid hebben.

Als ook deze terreinen geen uitkomst bieden is het circus toch op het Suikerunieterrein aangewezen. Het gaat om de achterzijde van het terrein.

