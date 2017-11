Groningse glaskunstenaar draagt bij aan wederopbouw kerk Ameland

Na de allesverwoestende brand in 2013 werd glaskunstenaar Hein van de Water uit Stad gevraagd of hij wilde meewerken aan de wederopbouw van de Clemenskerk op Ameland. Omrop Fryslân legde dit alles vast in de documentaire 'In Nij Tij'.

De nieuwe Clemenskerk is ontworpen door Randolph Algera. De ontwerper had volgens Van de Water een duidelijke visie. Hij ontwierp de vloer, het plafond, de wanden en dus ook de ramen. Hein van de Water mocht de ramen vervolgens uitwerken.

'Dat is voor een glazenier heel mooi', aldus Van de Water. 'Vaak worden de ramen en dus het glas-in-loodwerk aangepast aan een bestaande constructie, maar nu was dat niet geval.'



Driedimensionale Maria

Twee jaar lang heeft Van de Water aan dit project gewerkt. Aan elke zijde van de kerk zijn de glas-in-loodcreaties geplaats. Het meest bijzondere glas-in-loodwerk is een driedementionaal beeld van Maria.

'We hebben Maria ongeveer zes keer gemaakt om te kijken hoe zij er het mooist uit kwam te zien. Uiteindelijk is het gelukt en het ziet er prachtig uit.'

Inwijding

Afgelopen weekend werd de kerk ingewijd. 'Dat was zo'n ontzettend mooi moment. Het moment dat de zon achter de wolk wegkwam en die hele kerk kleurde, alle stukjes glas...'

De nieuwe Clemenskerk is helemaal in de stijl en sfeer van de oorspronkelijke architect, Pierre Cuypers, herbouwd. Van de Water is trots op wat ze bereikt hebben. Hij vond het een bijzonder project: 'De eerste kerk die ik ooit van glas-in-lood heb voorzien was een Cuypers-kerk en deze dus ook.'

Documentaire In Nij Tij

Van de Water vind het leuk dat er een documentaire over de Clemenskerk is gemaakt. 'Niet iedereen heeft bij de wederopbouw kunnen zijn. We hebben wel regelmatig bezoekers gehad, maar dankzij de documentaire kan iedereen meeleven.'

Omrop Fryslân maakte de documentaire 'In Nij Tij' over de wederopbouw van deze kerk. Zaterdag 2 december om 15:30 uur en zondag 3 december om 13:00 uur is het te zien op NPO2. Zondag 3 december zendt Omrop Fryslân de documentaire zelf uit. Allereerst om 17:00 uur, vanaf 18:00 uur wordt het ieder uur herhaald.