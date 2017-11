Deel dit artikel:











Partij voor de Dieren maakt bezwaar tegen warm winterterras Vorige week werd een begin gemaakt met de aanleg (Foto: Ronald Niemeijer/RTV Noord)

Het winterterras dat aan het Gedempte Kattendiep in Groningen komt, is de Partij voor de Dieren een doorn in het oog.

Het gaat de partij om de terrasverwarming die daar wordt gebruikt. Gemeente en casino betalen Ondernemers tegenover het afgebrande Holland Casino krijgen het terras als compensatie voor de omzetdaling die ze leden door de brand. De gemeente en het casino betalen het terras. 'Hoe te rijmen met duurzaamheid?' De Partij voor de Dieren heeft daar geen bezwaar tegen maar kijkt wel op van de terrasverwarming die volgens een van de ondernemers zoveel stroom trekt dat er een speciale voorziening voor moet komen. Iets wat de gemeente vervolgens heeft geregeld. Fractievoorzitter Gerjan Kelder: 'Hoe is dit te rijmen met duurzaamheid en de ambities om in 2035 energieneutraal te zijn?' 'Eenmalig experiment' Wethouder Joost van Keulen antwoordt dat het winterterras een eenmalig experiment is tot april. Daarna volgt een evaluatie. De gemeente bekijkt dan ook met Koninklijke Horeca Nederland of terrasverwarming duurzamer kan. Lees ook: - Aanleg winterterras tegenover afgebrand casino van start: 'Het wordt heel gezellig'

