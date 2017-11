'Lekker' een pannenkoek op je hoofd tijdens Sint Pannekoek

3500 gratis pannenkoeken, 5000 ballonnen en 25 verschillende feestlocaties. De viering van Sint Pannekoek is volgens organisator Annabelle Spanjaard 'een beetje uit de hand gelopen in de stad Groningen.'

De begin dit jaar overleden striptekenaar Jan Kruis bedacht deze ietwat aparte feestdag in zijn strip Jan Jans en de kinderen.

Geen zin in sperziebonen

In een aflevering van de wekelijkse strip in de Libelle in november 1986 riep het personage opa Tromp 29 november uit tot Sint Pannekoek. Kleindochter Catootje had namelijk geen zin in sperziebonen als avondeten, maar wel in pannenkoeken. Opa Tromp verzint een 'Rotterdamse traditie' waarbij de gezinsleden vader thuis opwachten met een pannnenkoek op hun hoofd.

In Groningen wordt al een aantal jaren Sint Pannekoek gevierd. 'Het begon klein bij mij thuis zeven jaar gelden' vertelt Spanjaard. 'En het wordt steeds groter. Dit jaar vieren we het op 25 locaties, waaronder het grote feest in de Big Building.'

Goed doel

De pannenkoeken zijn tijdens het feest gratis. Wel staan er collectebussen door de hele zaal. 'Jan Kruis vond het heel belangrijke dat er een goed doel is gekoppeld aan Sint Pannekoek. De donatie gaat dit jaar naar Smakelijk Lezen van Humantas', legt Spanjaard uit.

'Dit jaar wel anders'

Het is woensdag voor de eerste keer dat Sint Pannekoek sinds het overlijden van de geestelijk vader wordt gevierd. 'Het is zeker anders, het is heel verdrietig dat hij er niet meer is zeker omdat hij heel erg betrokken was en nog een heleboel plannen had' zegt Spanjaard.'

'We maken er toch een heel groot feest van. En we blijven het ook zonder Jan Kruis vieren want hij vond Sint Pannekoek ook fantastisch.'

