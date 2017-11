Raad Stad eist aandacht voor zelfmoord onder studenten

De gemeente Groningen moet haar aanpak om zelfmoord te voorkomen ook inzetten voor studenten.

Dat draagt de gemeenteraad van Groningen unaniem op aan wethouder Mattias Gijsbertsen, na aangeven van Student en Stad, Partij van de Arbeid, GroenLinks, ChristenUnie en Stadspartij.

Verschuiving in leeftijdsgroep

Het beleid richt zich nu op ouderen en jongeren onder de twintig. Volgens de raad verdienen ook studenten aandacht, omdat er een verschuiving van het aantal zelfdodingen is richting de leeftijdsgroep 20-30.

De raad wil dat het college onderwijsinstellingen Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en MBO-scholen bij de aanpak betrekt. Ook studentenorganisaties-en verenigingen moeten meedoen.

Aanhoudend probleem

De stad Groningen kampt al jaren met een hoger aantal zelfdodingen dan het gemiddeld in Nederland. Dat zou komen doordat een aantal risicofactoren hier meer voorkomen, zoals werkloosheid, financiële problematiek en echtscheidingen.

Campagne ook in Stad

De gemeente besloot in mei aan te sluiten bij een landelijke campagne, bedoeld om zelfmoord of de gedachte aan zelfmoord bespreekbaar te maken. Gekozen werd toen voor tieners omdat de impact van zelfdoding onder die groep groot is.

De tweede risicogroep zijn mensen in de leeftijd van 50 tot 60 jaar, met name mannen. Daar komen nu dus ook studenten bij.

