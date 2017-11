33-jarige verdachte schietpartij Foxhol blijft vastzitten

De rechtbank heeft woensdag niet ingestemd met het verzoek van een 33-jarige verdachte uit Hoogezand, om zijn rechtszaak in vrijheid af te wachten.

De Hoogezandster wordt ervan verdacht opzettelijk op de 29-jarige Dennis Bruns uit Musselkanaal te hebben geschoten, bij een uit de hand gelopen ripdeal in Foxhol, eerder dit jaar. Bruns kwam hierbij om het leven.

Cocaïne en vals geld

In een woning aan de Talingstraat in Foxhol werd een halve kilo cocaïne en 9.500 euro aan vals geld buitgemaakt. Volgens de rechtbank was het niet de bedoeling dat er voor de drugs werd betaald. Daarop volgde een schietpartij.

Begin september werd er van de ripdeal in Foxhol een reconstructie gemaakt.

Getuigen

Volgende week worden nog drie getuigen verhoord. De 33-jarige Hoogezandster blijft tot de volgende zitting in februari in hechtenis.

Uitspraak

Twee mannen (26 en 23 jaar) uit Stadskanaal, die betrokken waren bij de uit de hand gelopen ripdeal, werden in september door de rechtbank al veroordeeld tot vier en drie jaar cel.

Op 5 april doet de rechter uitspraak.

