Onderzoek naar mislukt aardwarmteproject: 'Hoe kon het zo misgaan?'

Dat het onderzoek naar het mislukte aardwarmteproject in de stad Groningen er komt staat vast; de inhoud ervan volgt pas in januari.

Dat blijkt uit de raadsvergadering woensdag in Groningen. De hele raad staat achter een onderzoek.



'Het gaat niet over de schuldvraag'

VVD-raadslid Max Bom: 'Het moet niet gaan over de schuldvraag, maar over het afleggen van verantwoording aan de bevolking over het verloop van het project.' SP-raadslid Wim Koks: 'De deuk in het vertrouwen in het gemeentelijk bestuur moet hersteld. De raad wil antwoord op de vraag hoe het zover heeft kunnen komen.' D66-raadslid Wieke Paulusma: 'Het gaat niet over de schuldvraag, maar om de toekomst.'



Project geklapt na kritiek

Het aardwarmteproject had de stad Groningen moeten helpen bij de ambitie om in 2035 energieneutraal te worden. Duizenden woningen zouden met warmte uit grondwater worden verwarmd. Dat water zou worden opgepompt via een boorput op Zernike. Het project klapte toen het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) met kritiek kwam op zowel het project als uitvoeringsorgansiatie WarmteStad. Die zou niet kundig zijn en het risico op aardbevingen onderschatten.



Rol WarmteStad

De raad wil dat de rol van WarmteStad in elk geval wordt onderzocht. Herman Pieter Ubbens van CDA: 'We willen een onafhankelijke beoordeling van de kritiek van het SodM op WarmteStad.'

De raad vindt dit vooral belangrijk omdat de organisatie niet wordt opgedoekt nu het project is mislukt. WarmteStad moet in opdracht van de gemeente op zoek naar een alternatieve duurzame bron die warmte levert en in de tussentijd ook al warmte leveren aan de al gecontracteerde partijen.



Comfort

Wethouder Mattias Gijsbertsen neemt het vast op voor WarmteStad. 'Het seismische risico was maar een van de risico's. Ze zijn in staat gebleken andere risico's op goede wijze te tackelen, zoals de afzetcontracten.' Wel vindt hij het belangrijk dat de raad 'comfort' heeft bij WarmteStad en daarom gaat hij er wel naar kijken.

De raad wil ook de rol van het Staatstoezicht op de Mijnen bekijken, vindt bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Jan Pieter Loopstra: 'Het bevreemdt ons nog steeds dat het SodM twee jaar lang als sparringpartner heeft meegedacht en nu met negatieve adviezen komt.'



Wat nu precies onderzoeken?

De steun voor een onderzoek werd uitgesproken in een motie waaronder alle partijen hun handtekening hadden gezet. Daarvoor was wel heel wat heen en weer bellen en appen nodig. Punt is dat iedereen zijn eigen vragen voor het onderzoek heeft; daarover moeten partijen nog in conclaaf. Een commissie met raadsleden buigt zich de komende maand over een opzet. In januari moeten die onderzoeksvragen dan klaar zijn voor beoordeling door de raad.



En het project zelf?

De raad kan zich verder vinden in het voornemen van het college om uit te zoeken of aardwarmte ooit nog kan in Groningen. Wethouder Mattias Gijsbertsen: 'Onder welke voorwaarden is aardwarmte nou veilig te winnen?'

