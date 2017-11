Deel dit artikel:











Brandende hoop afval in Stadskanaal was 'veel te hoog' De brand woedt nog steeds op het terrein van A.Talen in Stadskanaal (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

De brandende hoop afval op het terrein van recyclingbedrijf A. Talen in Stadskanaal was veel te hoog. Dat blijkt uit de milieuvergunning die door de provincie is afgegeven voor het bedrijf.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

De vergunning dateert uit 2006 en werd in 2012 voor het laatst aangepast. Dertig meter hoog Het bedrijf mag volgens die aangepaste vergunning uit 2012 afvalstoffen opslaan tot zes meter hoog. Volgens een brandweerwoordvoerder was de hoop afval zo'n dertig meter hoog. Overtreding begaan? Statenlid Ton van Kesteren (PVV) stelt ook dat de bult hoger was dan vergund. 'Ik wil weten of hier overtredingen zijn begaan', zegt hij. De provincie geeft aan dat te willen onderzoeken. Maar volgens gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) ligt de prioriteit nu nog bij het blussen van de brand. 'Ik weet dat er sprake is van een vergunning voor verschillende materialen: onder meer hout en huisvuil', zegt Homan. 'Ik wil eerst alles eens goed op een rij zetten, zodat ik dan een compleet plaatje kan geven.' Overlast De brand op het terrein brak op maandagavond uit en zorgt sindsdien voor overlast. Er is sprake van veel rookontwikkeling en door de grootte van de bult, wordt het geduld van de brandweer op de proef gesteld. De brandweer verwacht nog geruime tijd bezig te zijn met blussen. Lees ook: - Brand Stadskanaal kan nog dagen duren (update)

