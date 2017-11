Bedumers mogen aansprekende ideeën bestickeren

De noordkant van Bedum wordt aangepakt en inwoners mochten woensdagavond daarover hun zegje doen tijdens een inloopbijeenkomst in het Trefcentrum.

Tijdens twee eerdere bijeenkomsten zijn er allerlei ideeën ingebracht door de inwoners. Een nieuwe fietsbrug, nieuwe wandelroutes, de aanpak van braakliggende terreinen en een oud stoomgemaal restaureren. Het is een greep uit de suggesties.

Groene, oranje of rode smiley

Met behulp van stickers konden de inwoners de ideeën beoordelen. Bedumer Simon Arends kwam zijn eigen idee voorzien van een groene sticker. Hij wil graag dat er een nieuw wandelpad gerealiseerd gaat worden. 'Het ommetje Westerdijksterhorn kan daardoor veel mooier worden', stelt Arends.

IJsbaan

Gerard Woudsma is voor het stuk grond naast het ijsbaanterrein gekomen. Hij vindt dat dit ingericht moet worden als evenemententerrein. Zijn groene stickers gaan dan ook naar dat idee. Helemaal onafhankelijk is hij niet. 'Ik ben voorzitter van de ijsvereniging maar dit zou een mooie aanvulling zijn voor Bedum. Een terrein waar je kan sporten, evenementen kan organiseren zoals een circus', vertelt Woudsma.

De projecten zijn verzachtende maatregelen, omdat de inwoners te maken krijgen met een aantal grote veranderingen. Er komt een nieuwe hoogspanningsverbinding, een nieuwe rondweg en een uitbreiding van melkfabriek Friesland Campina.

Draagvlak

'Deze maatregelen kunnen iets toevoegen aan het gebied', zegt wethouder Johannes de Vries (CDA). 'Al deze informatie verzamelen we en we bekijken welke ideeën draagvlak hebben. Daarna gaan we kijken welke we kunnen uitvoeren en of daarvoor budget is.'