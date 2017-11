Nieuw patiëntendossier in het UMCG: 'Het oude systeem leek op spaghetti'

Met een oud systeem dat uit de jaren '70 stamt is het tijd om een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) in te voeren in het UMCG. 'Het oude systeem leek op spaghetti', zegt Bernard van der Laan.

Van der Laan is KNO-arts in het ziekenhuis en voorzitter van de stuurgroep van het nieuwe EPD. Hij zegt dat het hoog tijd is voor een nieuw systeem.

Informatie nu soms onvindbaar

'Het oude systeem viel soms uit. Daarom moesten er soms aanpassingen gedaan worden. Die zijn als het ware houtje-touwtje aan elkaar vastgeknoopt, waardoor het op een spaghettibrei lijkt.'

Ook is sommige informatie soms onvindbaar, zegt de arts. 'Dat komt doordat alles op verschillende plekken wordt geregistreerd. In het nieuwe systeem gebeurt dat op één plek.'

Big bang



Dit weekend gaat het ziekenhuis over op het nieuwe systeem. 'Het is een soort big bang. We noemen het 'Go live'. Met een druk op de knop zetten we het oude systeem uit en gaat het nieuwe systeem de lucht in.'

Het invoeren van zo'n nieuw dossier gaat niet zonder horten of stoten. 'Er zijn meer dan 10.000 medewerkers die met het systeem moeten werken, het kost tijd om dat te leren', zegt Van der Laan.

Minder patiënten en operaties

Daarom neemt het UMCG in het 'Go live'-weekend minder patiënten op en voert het minder operaties uit. Ook de week na de invoering is dit beleid van kracht.

'De patiënten die echt in het UMCG moeten zijn, behandelen we natuurlijk gewoon', zegt Van der Laan. 'Maar als iemand bijvoorbeeld dit weekend zijn of haar been breekt, kan dat ook behandeld worden in omliggende ziekenhuizen. Daar zijn goede afspraken over gemaakt.'

Ook verwacht het ziekenhuis een langere wachtlijst. Het UMCG heeft hierop geprobeerd in te spelen door alvast meer patiënten dan normaal te zien voor het weekend.



Hulp van buitenaf

Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er medewerkers van andere ziekenhuizen 'overgevlogen' om te helpen. Deze hulp blijft de komende tijd in het ziekenhuis aanwezig.

Toch vindt Van der Laan de overgang wel spannend. 'Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. De generale repetitie ging goed. Dus we weten hoe we eventuele problemen moeten oplossen.'

