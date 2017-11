Curator North Refinery: 'Ik mag niet eens bij de zitting zijn'

De provincie Groningen spant een kort geding aan tegen de failliete olieafvalverwerker North Refinery, om een doorbraak te forceren. Volgens curator Harm-Jan Meijer heeft dat 'weinig zin'.

Zelf mag Meijer niet bij de rechtszitting zijn, omdat hij daarvoor geen toestemming krijgt van de rechter-commissaris: 'Dat kost namelijk geld en dat is er niet, dus dat is niet in het belang van de boedel. Bovendien heb ik wel wat beters te doen'.

Tekort aan middelen

Meijer en de provincie steggelen al een paar jaar over de ontmanteling van het terrein van North Refinery in Farmsum. De curator stelt dat er een tekort is van 60.000 euro om het terrein schoon te maken.

Eerder werd al ruim 200.000 euro beschikbaar gemaakt voor de aannemer. 'Die dacht hij het eerst voor minder geld kon doen, maar daar is hij van teruggekomen. Dit kort geding gaat voornamelijk over geld', zegt Meijer.

Andere aanpak

De provincie maakt zich vooral zorgen om 'tank 301', waarin een olie-achtige substantie is opgeslagen. Harm-Jan Meijer ziet het liefst een 'totaalaanpak': 'We hebben te maken met restwerkzaamheden die nog best wel overzichtelijk zijn. Daar zijn we in maart mee begonnen.'

Discussie

De curator van het olieafvalverwerkingsbedrijf legt uit waarom het overleg met de provincie op niets uitliep. 'Dat kwam niet verder dan een discussie over het legen van de tanks. Er moet nog 20.000 euro bijkomen om analisten aan het werk te laten gaan, maar daar wordt geen geld voor vrijgemaakt.'

Meijer vindt dat schuld onterecht in zijn schoenen wordt geschoven: 'De overheid moet juist de verantwoordelijkheid voor dat terrein nemen.'

