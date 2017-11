'2050? Ik weet niet eens of ik er dan nog wel ben!'

Het is pas in 2040 of 2050 mogelijk om in 1 uur en 23 minuten met de trein vanuit Groningen naar Bremen te reizen. Toch blijft die korte reistijd wel de ambitie van het provinciebestuur. Provinciale Staten maakt komende maand 3 miljoen euro vrij, voor de verdere uitwerking van de Wunderline: de snelle treinverbinding met Bremen.

Beetje laat, niet?

In de Staten is men enthousiast over de plannen, maar het wordt jammer gevonden dat de snelle reistijd nog zo lang op zich laat wachten.



Harrie Miedema (GroenLinks): 'In 2040 of 2050 pas… Dat is wel een beetje laat, niet?' 'Ik weet niet eens of ik er dan nog wel ben', vraagt PVV-er Ton van Kesteren zich af. 'Het lijkt me met een beetje creativiteit toch wel mogelijk om dat te versnellen.'



Alleen snelheidswinst in Groningen

Miedema vindt het ook opmerkelijk dat er alleen maar snelheidswinst wordt geboekt aan de Groningse zijde van het traject. 'Tussen Leer en Bremen is bijna geen tijdswinst', zegt hij. 'Kunnen daar niet wat minder stops komen?'



In tegenstelling tot Miedema, pleit de ChristenUnie juist ook voor een extra stop aan Groningse zijde. 'In onze ogen is een stop in Hoogezand-Sappemeer onmisbaar', zegt Fredric Geijtenbeek. 'De trein kan wel supersnel naar Bremen rijden, maar als je niet in kunt stappen heb je er niets aan.'



Keuzes maken

Volgens gedeputeerde Fleur Gräper (D66) moeten er simpelweg keuzes gemaakt worden om de juiste snelheidswinst te boeken. 'In theorie kun je zo'n stop toevoegen, maar je moet je afvragen of je dat wilt.'



Dat het nog vele jaren duurt voordat je in 1 uur en 23 minuten van Groningen naar Bremen kunt, is niet anders volgens de gedeputeerde. 'We realiseren ons dat we dat in kleine stappen moeten bereiken.'



Door schade en schande wijs geworden

'We hebben gezien hoe Duitse planologie in elkaar zit en hier zijn serieuze aanpassingen aan Duitse kant voor nodig in dienstregeling en infrastructuur', aldus Gräper. 'Ik durf dus niet te zeggen dat het sneller kan, ik ben door schade en schande wijs geworden. Maar als het sneller kan, dan zullen we dat niet nalaten.'

