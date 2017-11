Brandweer gaat brand Stadskanaal actiever bestrijden

De brandweer gaat de brand bij recyclingbedrijf A. Talen in Stadskanaal actiever bestrijden. Dat is nodig om de rookoverlast voor de omgeving te verminderen.

Weer is ongunstig

Locoburgemeester Johan Hamster (ChristenUnie) van de gemeente Stadskanaal stelt dat de weersomstandigheden momenteel ongunstig zijn en dat de snelheid van de verbranding tegenvalt. 'Daarom is besloten de brand actiever te gaan bestrijden', zegt hij.

Het doel is om de rookoverlast te verminderen en de verbranding te versnellen, aldus Hamster. 'Het streven is de duur van de verdere overlast te beperken. Dat willen we ook graag, omdat een mogelijk veranderende windrichting de rookoverlast kan vergroten.'

Hout verplaatsen, rook omhoog

Een brandweerwoordvoerder laat weten dat nu met hulp van een kraan hout onderin de brandende bult verplaatst gaat worden. Op die manier komt er meer zuurstof bij het vuur, waardoor het heter wordt.

'Dat heeft als voordeel dat de rook meer omhoog gaat', aldus de brandweerwoordvoerder. 'En dan is er minder rookoverlast voor de buurt.'

Hoop afval 'veel te hoog'

Uit de milieuvergunning van recyclingbedrijf A.Talen blijkt dat de brandende hoop afval hoger was dan is toegestaan. Volgens die vergunning mag de stapel maximaal zes meter hoog zijn. Een brandweerwoordvoerder meldt dat de hoop afval wel dertig meter hoog was.

De brand bij het recyclingbedrijf woedt sinds maandagavond. De brandweer verwacht nog geruime tijd bezig te zijn met blussen.

