Onderzoeken moeten bijdragen aan oplossing voor Blauwe Roos

De provincie en de gemeente Oldambt laten een verkeersonderzoek en kentekenonderzoek uitvoeren om meer zicht te krijgen in het dichtslibben van de Blauwe Roos. De rotonde bij Winschoten is veel automobilisten al jaren een doorn in het oog.

De Blauwe Roos kan benaderd worden uit vijf verschillende richtingen. Er komen auto's vanuit beide richtingen van de A7, uit Beerta, uit de richting Finsterwolde en uit Winschoten.

Stil op de A7

Met name in de spits slibt de rotonde door al dat verkeer dicht. Wachtende auto's staan dan stil tot op de A7. Ook wanneer men in Duitsland een vrije dag heeft en Winschoten bezoekt, staat het verkeer op de rotonde regelmatig vast.



Statenlid Truus van Kleef (CDA) wil van gedeputeerde Fleur Gräper (D66) weten of er iets te doen is om de situatie bij de Blauwe Roos te verbeteren.



Bewust van het probleem

De gedeputeerde erkent dat er steeds vaker problemen zijn in de doorstroming van het verkeer. 'We zijn ons er zeer van bewust dat dit een probleem is', zegt Gräper. 'We onderzoeken samen met de gemeente Oldambt waar de auto's vandaan komen en waar ze heen gaan om zo meer inzicht te krijgen in de problematiek.'

Gräper verwacht begin volgend jaar de uitkomsten van die onderzoeken. 'Dan gaan we met Rijkswaterstaat en de gemeente kijken naar welke oplossingen uit de onderzoeken komen.'

