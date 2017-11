'Freefight-hooligans rukken op, ook in Groningen'

Supporters van 29 van de 34 Nederlandse profclubs zijn betrokken bij vechtafspraken in bossen, weilanden en andere afgelegen gebieden. Onder hen zouden ook fans zijn uit de harde kern van FC Groningen.

Dat meldt Nieuwsuur op basis van een rapport dat werd opgesteld in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.

Freefight-hooligans

Het rapport brengt zogenoemde 'freefight-hooligans' in kaart, voetbalsupporters die buiten wedstrijddagen om vechten tegen vechtersbazen van een andere club. Afgelopen jaren hebben dergelijke gevechten maandelijks plaatsgevonden. Per keer zijn er enkele tientallen mannen bij betrokken.

Tussen 2012 en 2016 hadden de autoriteiten honderd (potentiële) gevechten in beeld. Sommige vonden plaats, andere werden voorkomen.

Buiten het stadion

'Aan de ene kant is er een goede ontwikkeling in de voetbalwereld: er zijn steeds minder incidenten in stadions. Maar we zien ook dat steeds meer clubs een harde kern van supporters krijgen, die zich bezighouden met vechtafspraken ver buiten het stadion', zegt Frank Paauw, korpschef van Rotterdam.

Voetbalbond KNVB laat aan Nieuwsuur weten dat dit fenomeen niets met de bond of de clubs te maken heeft. 'De KNVB en de betaalde voetbalorganisaties zijn primair verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de stadions. Daar hebben ze het dusdanig voor elkaar - middels stadionverboden, professionele veiligheidsorganisaties en moderne camerasystemen - dat deze hooligans juist hun heil in de openbare ruimte zoeken, omdat daar de pakkans lager zou liggen.'